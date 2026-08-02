T.C.

BURSA

5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/308 Esas 25.06.2026

Konu : İLAN METNİ

İLAN METNİ

Davacı , FERAHNAZ ALİOĞLU ile Davalı , MUHAMMET ALİOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;

ISMOIL ve FATIMA oğlu, 29/03/1976 Sıdarya/ ÖZBEKİSTAN doğumlu, Muhammet ALİOĞLU' nun adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile eski eşi Muhammet Alioğlu'nun 27/05/2022 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Sırdaya İlçesi 1 Nolu Nüfus ve Evlendirme Müdürlüğünce yapılan işlemle boşandıklarını, müvekkilinin 23712/2020 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığını ve eski eşiyle bir daha bir araya gelmediğini, müvekkili ile dava dışı Abdurrahman AKYÜZ'ün birlikteliğinden 01/07/2022 tarihinde Elisa GÜLDEREN isimli bir çocuğun dünyaya geldiğini ancak eski eşinin nüfusuna kaydedildiğini belirterek davalı Muhammet Alioğlu ile Elisa Gülderen arasında kurulan soybağının reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 127 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçenizi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ ( yayım ) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirmeniz gerektiği, hususu tebligat yerine kaim olmak üzere DAVA DİLEKÇESİ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.(İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02519834