Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/18 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Denizli Merkezefendi Saraylar, 307 ada 72 parsel Zemin Kat 20 Nolu BB Yüzölçümü : 118,15 m2, Kıymeti : 13.000.000,00 TL, KDV: %20, Şerhler: 71 parselin inşaatından dolayı bu parsele 2,84 m² tecavüzü vardır. 30/11/1965 Y:3008 1.Artırma Başlangıç: 16/09/2026 - 14:41 - Bitiş: 23/09/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç: 16/10/2026 - 14:41 - Bitiş: 23/10/2026 - 14:41

23/07/2026