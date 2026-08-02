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Giriş Tarihi: 03.08.2026 00:00

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/53 SATIŞ - TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmazlar çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 398 Ada, 8 Parsel, Yüzölçümü: 658 m2,

Kıymeti: 5.500.000,00 TL, KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç: 01/09/2026 - 10:37 - Bitiş: 08/09/2026 - 10:37

2.Artırma

Başlangıç: 01/10/2026 - 10:37 - Bitiş: 08/10/2026 - 10:37

2 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 2182 Parsel, Yüzölçümü: 782,00 m2,

Kıymeti: 5.500.000,00 TL, KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç: 01/09/2026 - 11:40 - Bitiş: 08/09/2026 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç: 01/10/2026 - 11:40 - Bitiş: 08/10/2026 - 11:40

3 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 276 Parsel, Yüzölçümü: 3.089,00 m2,

Kıymeti : 14.000.000,00 TL, KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç: 01/09/2026 - 13:42 - Bitiş: 08/09/2026 - 13:42

2.Artırma

Başlangıç: 01/10/2026 - 13:42 - Bitiş: 08/10/2026 - 13:42

4 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 284 Parsel, Yüzölçümü: 3.015,00 m2,

Kıymeti: 13.789.744,00 TL, KDV: %20

1.Artırma

Başlangıç: 01/09/2026 - 14:48 - Bitiş: 08/09/2026 - 14:48

2.Artırma

Başlangıç: 01/10/2026 - 14:48 - Bitiş: 08/10/2026 - 14:48

5 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 295 Parsel, Yüzölçümü: 2.043,00 m2,

Kıymeti: 9.000.000,00 TL, KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç: 02/09/2026 - 10:23 - Bitiş: 09/09/2026 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç: 01/10/2026 - 10:23 - Bitiş: 08/10/2026 - 10:23

6 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 1172 Parsel, Yüzölçümü: 1.050,00 m2,

Kıymeti: 4.500.000,00 TL, KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç: 02/09/2026 - 11:29 - Bitiş: 09/09/2026 - 11:29

2.Artırma

Başlangıç: 01/10/2026 - 11:29 - Bitiş: 08/10/2026 - 11:29

07/07/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02522328
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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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