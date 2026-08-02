Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/53 SATIŞ - TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmazlar çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 398 Ada, 8 Parsel, Yüzölçümü: 658 m2, Kıymeti: 5.500.000,00 TL, KDV: %10 1.Artırma Başlangıç: 01/09/2026 - 10:37 - Bitiş: 08/09/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç: 01/10/2026 - 10:37 - Bitiş: 08/10/2026 - 10:37

2 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 2182 Parsel, Yüzölçümü: 782,00 m2, Kıymeti: 5.500.000,00 TL, KDV: %10 1.Artırma Başlangıç: 01/09/2026 - 11:40 - Bitiş: 08/09/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç: 01/10/2026 - 11:40 - Bitiş: 08/10/2026 - 11:40

3 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 276 Parsel, Yüzölçümü: 3.089,00 m2, Kıymeti : 14.000.000,00 TL, KDV: %10 1.Artırma Başlangıç: 01/09/2026 - 13:42 - Bitiş: 08/09/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç: 01/10/2026 - 13:42 - Bitiş: 08/10/2026 - 13:42

4 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 284 Parsel, Yüzölçümü: 3.015,00 m2, Kıymeti: 13.789.744,00 TL, KDV: %20 1.Artırma Başlangıç: 01/09/2026 - 14:48 - Bitiş: 08/09/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç: 01/10/2026 - 14:48 - Bitiş: 08/10/2026 - 14:48

5 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 295 Parsel, Yüzölçümü: 2.043,00 m2, Kıymeti: 9.000.000,00 TL, KDV: %10 1.Artırma Başlangıç: 02/09/2026 - 10:23 - Bitiş: 09/09/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç: 01/10/2026 - 10:23 - Bitiş: 08/10/2026 - 10:23

6 No'lu Taşınmaz; Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 1172 Parsel, Yüzölçümü: 1.050,00 m2, Kıymeti: 4.500.000,00 TL, KDV: %10 1.Artırma Başlangıç: 02/09/2026 - 11:29 - Bitiş: 09/09/2026 - 11:29 2.Artırma Başlangıç: 01/10/2026 - 11:29 - Bitiş: 08/10/2026 - 11:29

07/07/2026