T.C.

DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Gümüşçay Mahallesi, 571 Ada, 4 Parsel, "Arsa" vasıflı, 1.017 m2 taşınmazdır. Taşınmazın üzerinde 4 adet yapı bulunmaktadır. Kıymeti: 25.114.500,00 TL KDV: İhale bedelinin %38,85'i üzerinden % 20, %61,15'i üzerinden % 10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:10

30/07/2026 Satış Memuru 58595

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02521898