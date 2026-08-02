Giriş Tarihi: 03.08.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
GÖLCÜK
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DÜZAĞAÇ Mahalle/Köy, Sivri Tepe Mevkii, 457 Ada, 11 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Düzağaç Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.976,44 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük belediyesinin 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.318.330,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:13
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:13
30/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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