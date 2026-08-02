T.C.

KARAİSALI

SULH HUKUK MAHKEMESİ ( 2025/380 Esas )

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi davası ara kararı gereğince; Dava konusu taşınmazlarda Adana İli, Karaisalı İlçesi, kuzgun Köyü 532 parsel (yeni 292 ada 1 parsel), 533 parsel (yeni 299 ada 1 parsel), 534 parsel (yeni 291 ada 8 parsel) sayılı taşınmazda malik olan Hacı İBRAHİM(İBRAHİM): Oğlu'nun ölü olduğu ancak mirasçıları tespit edilemediğinden; TMK594/1 maddesi gereğince, miras bırakanın mirasçısı olanların 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile miras TMK 'nın 594/2 maddesi gereğince devlete intikal edeceği ilan olunur. 12/05/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02521975