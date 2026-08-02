T.C.

KARAKOÇAN

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/3 Tereke 17/07/2026

İLAN

mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle; mahkememizce mirasçı İsmet Akatay'a ulaşılamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Mahkememizin 2022/3 Tereke sayılı dosyasında : Davacı Ramazan Günebakan tarafından mahkememizde açılan Tereke (Tespit İstemli) dosyasında taahhütlü mektup gönderilmesine rağmen mirasçı İsmet Akatay'a ulaşılamaması nedeniyle taraf teşkilinin sağlanamadığı anlaşılmıştır. Mahkememizce 08/07/2026 tarihinde verilen karar tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamayan İsmet Akatay'a dava dilekçesi ve tensip zaptına karşı ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verme zorunluluğu olduğu ve dava dilekçesi ve tensip zaptının mirasçı İsmet Akatay'a ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2026

MİRASÇI : İSMET AKATAY - 335*****000

AĞA ve ZEYNEP oğlu/kızı, 02/05/1955 doğumlu,

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