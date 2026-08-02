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T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2026/178 Esas

Davalı HUSSEIN SAYED HUSSEIN, Suriye'de faaliyet gösteren bir şirket,

Mahkememizin 23/09/2025 tarihli 2025/114 Esas-2025/461 Karar sayılı kararının Konya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 14/05/2026 tarihli 2026/744 Esas-2026/715 Karar sayılı kesin ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Davalı Husseın Sayed Husseın'in yabancı uyruklu olması, Türkiye'de kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeniyle; bozma ilamının, mahkememizin bozma sonrası düzenlenen tensip zaptının ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bozma sonrası yapılacak ilk duruşma 22/09/2026 günü saat 10.55'te icra edilecektir. HMK 147/2 ve HMK m.150 uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanen tebligatın davalı Husseın Sayed Husseın'e ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren yasal sürelerin başlayacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

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