İ L A N

T.C. KUMLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/8 Tereke Tereke

ANKARA ili, KIZILCAHAMAM ilçesi, AKDOĞAN mah/köy 6 Cilt, 58 Aile sıra no 57 sırada nüfusa kayıtlı 15/02/1954 doğumlu 31/03/2026 tarihinde vefat eden müteveffa KAMİL KOÇYİĞİT'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden KAMİL KOÇYİĞİT'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince:

Müteveffa KAMİL KOÇYİĞİT'e Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere ilgililerin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02521809