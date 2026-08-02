Giriş Tarihi: 03.08.2026 00:00
İ L A N
T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/493 Esas
KARAR NO : 2026/269
Davacı : AHMET NUR ÇEBİ
Davalılar : 1- CEYDA GÜRSES
: 2- AHMET TALHA ŞAHİN
3- AYŞE SELMA KILIÇLAR
4- BESİM CAHİT ŞAHİN
5- DERYA ÇİVİCİK
Mahkememizce 25/02/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile ; davanın kabulü ile, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Papuççular mah. 183 ada, 19 parsel, 1. Kat 3 nolu sayılı taşınmazın tüm yükümlülükleriyle birlikte (irtifak, haciz vb gibi) umuma açık artırmayla ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş olup, Gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere Davalı Derya Çivicik adına ilanen tebliğ olunur.
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