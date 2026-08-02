İ L A N

T.C. ŞANLIURFA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/257 Esas

DAVALI : DENİZ BÜYÜKÇELEBİ

Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliğine karar verilmiş;

Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmalarının, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına, ön inceleme duruşmasının 19/11/2026 günü saat 12:03'e bırakılmasına karar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur. 30/07/2026

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