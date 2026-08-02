T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BELEK Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 1475 Ada, 6 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Belek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, borçlu adına tam hisseli mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz yerleşim alanı içerisinde olup ilçe merkezine yaklaşık 7,40 km kuş uçumu mesafededir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Gloria Arenaya 170 m., Ptt binasına 545m., Havalimanına 42 km. mesafede bulunmaktadır. Bölgede az sayıda boş parsel bulunmaktadır. Bölgenin alt yapısı tamamlanmış olup belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Ana yapı 3.056.00 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde, betonarme karkas yapı, ayrık nizam inşaa edilmiştir. Projesinde, zemin+asma kat+2 normal kattan oluşmaktadır. Projesinde binada zemin katta asma katlı dükkan, 1 ve 2. Normal katında 4' er bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina orta bakımlı olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir. Projesine göre, zemin+asma kat+2 normal kattan oluşmaktadır. Güney ve doğu cepheli mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre, Brüt: 70.00 m² 'dir. Taşınmazın mahallinde yapılan tespitlerde kat ve konum olarak projesine uygun olarak inşaa edildiği görülmüştür. Taşınmazın projesine ve keşif mahallindeki incelemeye göre 1+1 daire olduğu, antre, mutfak , 2 oda, wc-banyo ve balkon hacimlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu A Bloğun giriş kapısı demir doğramadır. Bağımsız Bölüm giriş kapısı çelik kapıdır. Taşınmazın bulunduğu binada asansör bulunmamaktadır. Adresi : Belek Mahallesi, Kocareis Caddesi Yıldız Apt. A Blok No: 30 Daire: 3 (12) Serik / ANTALYA Yüzölçümü : 70 m2 Arsa Payı : 56/3056 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı imar planı 1/1000 ölçekli imar planına sahip, ilgili belediye sınırları içerisinde olup, imar planında Ticaret+Konut (TİCK) alanı içerisinde kaldığı, Ayrık nizam, max: 3 Kat yükseklik Kıymeti : 2.450.000,00 TL (Meskeniyet Bedeli: 1.595.000,00 TL) KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir