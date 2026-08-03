T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İli , Yüreğir İlçesi , Seyhan Mahallesi , 11335 Ada No , 1 Parsel No , 1/30 Arsa Payı , 11.316 m2 alanlı , Zemin Kat 12 numaralı bağımsız bölümde iş yeri vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Mevki itibariyle depoların, küçük ve orta ölçekli işyerlerinin ve boş arsaların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım kolaydır. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde kısmen betonarme karkas sistemle yapılmış, kısmen çelik malzeme ve trapez saç kullanılarak yapılmış 30 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, yapılarla ilgili kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Ancak yapılan araştırmada tapu kayıtlarındaki kat irtifak projesine ulaşılamamıştır. Bağımsız bölümün yeri, dosyada bulunan rapor ve eklerinden istifade edilerek tespit edilmiştir. Dava konusu 12 nolu bağımsız bölüm kat mülkiyeti projesine göre tek katlı 32 m² kapalı alanlı ofis yapısından meydana gelmektedir. Ancak bağımsız bölüme tahsisli alan üzerindeki yapılmış yapılar da bulunmaktadır. Söz konusu bağımsız bölüm, Fen Bilirkişi tarafından alanları ayrı ayrı tespit edilen şu yapılardan meydana gelmektedir. Ofis: Betonarme karkas sistemle tek katlı yapılmıştır. 39,00 m² yapı alanındadır. içi dışı sıvalı ve boyalıdır. Pencere doğramaları pvc, kapısı panel kapıdır. İdari bina: Betonarme karkas sistemle iki katlı yapılmıştır. 32,00 m² oturum alanında olup, toplam inşaat alanı 64,00 m² dir. Döşeme kaplamaları parke, pencere doğramaları pvc, duvarları plastik boyalı, dış cephesi pvc kaplama, kapıları panel kapıdır. Bu yapıların haricinde kalan alan, çelik makas ve trapez saç kullanılarak sundurma ile kapatılmıştır. Bu yapının alanı da 133,00 m² dir. Dava konusu taşınmazın 11.09.1998 tarih ve 2/5 sayılı yapı kullanma izin belgesinin olduğu öğrenilmiştir. http://hasartespit.csb.gov.tr web sayfasında yapmış olduğumuz incelemede, taşınmazın deprem nedeniyle yapılan incelemede girilemeyen bina olduğu öğrenilmiştir. Adresi : Haydaroğlu Mahallesi, Karataş Bulvarı, Traktörcüler Sitesi No: 336/12 Yüreğir / ADANA İmar Durumu: İnşaat tarzı E:1,20, TAKS:0,7, HMAX:30,50, İMALATHANE TESİS ALANI Kıymeti : 6.514.145,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Adana 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/387 esas sayılı dosyasından " davalıdır şerhi " mevcuttur.