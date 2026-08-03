T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası'nda açılacak olan hesaplara yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının 18/09/2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.29/07/2026

S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak Alanı(m²) Duruşma Saati 1 2026/273 Dürbınar Mah. 160/10 Ali Osman Saraç, Arzu Akcan, Asile Özenler, Cengiz Tosun, Eyüp Sabri Saraç, Gökhan Sönmez, Mehmet Nuri Tosun, Melahat Saraç, Mürvet Tosun, Orhan Tosun, Suat Saraç, Türkan Bilgin 92,90 09.30 2 2026/274 Dürbinar Mah. 130/8 Olgun Bostan, Ayşe Öztürk, Gülsüm Altuntaş, Ali Küçük, Sevim Yılmaz, Mehmet Çelik, Musa Seis, Hasan Başocak, Asuman Bayraktar, Ayşe Bayraktar, Coşkun Bayraktar, Ünal Bayraktar, Hasan Ali Küçük, Muhittin Seis, Salih Aydın, 210,11 09.35

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