İ L A N

T.C. SARAYKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/218 Esas

DAVALILAR : 1- AYŞE ŞEKER

2- NECLA DOĞAN

3- ÖZNUR HAŞİN

4- ÖZNUR YEYEN

5- RAMAZAN SAROHAN

6- SALAHATTİN YEYEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresine ve bulunan diğer adreslere de tebligat yapılamadığından duruşma günü olan 16/10/2026 günü saat: 13:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150.madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunda hüküm verileceği, 10/11/2025 tarihli bilirkişi raporunun "22969154334 T.C. Kimlik Numaralı Öznur YEYEN'in Nüfus Kayıtlarına Mükerrer olarak kayıt edildiğinden bu nüfus kaydının İPTALİ gerektiği ve 15340408690 T.C. Kimlik Numaralı Öznur YEYEN'in evlenerek Öznur HAŞİN olan kaydın geçerli olması gerektiği kanaatine varılmıştır." şeklinde sunulduğu, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı Öznur Yeyen'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ ile ihtar edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği davalı Öznur Yeyen'e ilanen tebliğ olunur.

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