Giriş Tarihi: 04.08.2026 00:00
İ L A N
T.C.
SARIVELİLER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/32 Esas
Hüseyin ve Emine oğlu, 15/07/1973 Ermenek doğumlu davalı Sait Sağlam yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresiniz tespit edilemediğinden, tebligat ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
Davacı vekili dilekçesinde özetle;
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 478 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 565 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 628 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 764 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 992 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 1011 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 110 ada, 35 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 110 ada, 44 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 120 ada, 12 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 125 ada, 18 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 125 ada, 22 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 133 ada, 11 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 138 ada, 5 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 141 ada, 2 parsel
-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 202 ada, 37 parselde bulunan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.
Duruşma Günü: 23.09.2026 günü saat:10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02522462