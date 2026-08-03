İ L A N

T.C.

SARIVELİLER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/32 Esas

Hüseyin ve Emine oğlu, 15/07/1973 Ermenek doğumlu davalı Sait Sağlam yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresiniz tespit edilemediğinden, tebligat ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dilekçesinde özetle;

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 478 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 565 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 628 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 764 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 992 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 101 ada, 1011 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 110 ada, 35 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 110 ada, 44 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 120 ada, 12 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 125 ada, 18 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 125 ada, 22 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 133 ada, 11 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 138 ada, 5 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 141 ada, 2 parsel

-Karaman İli, Sarıveliler ilçesi, Civler Köyü, 202 ada, 37 parselde bulunan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 23.09.2026 günü saat:10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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