T.C.

SİVAS

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/305 Esas 09.07.2026

- İLAN-

Davacı, Saniye Güler ile davalılar, Abdurrahman Çevik, Ali Çevik, Battal Çevik, Derya Olgun, Feyza Raziye Çevik, Gönül Çevik, Hatice Çevik, Muhammet Çevik arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/305Esas sayılı dosyasında, dava konusu muris Ali Çevik'in bahsi geçen satış işleminin muvazaa sebebiyle iptali ile veraset ilamındaki miras payı oranında tapuya tescil isteminin talep edildiğini, Mustafa ve Hatice'den olma, 05/01/1990 doğumlu, 52675041000 T.C. kimlik numaralı davalı Battal Çevik'in yurt dışı adresinde tebliğ edilememesi nedeni ile dava dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 09/07/2026

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