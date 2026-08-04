İ L A N

T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/137 Esas

DAVALILAR : 1- ŞABAN BERK - 73273028934

2-HASAN HÜSEYİN BERK - 73366025888

3-ŞÜKRAN BERK - 73276028870

4-ERKAN BERK - 73282028642

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/11/2026 günü saat: 10:00'da olup HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02521016