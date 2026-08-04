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Giriş Tarihi: 05.08.2026 00:00

T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/442 Esas 11.07.2025

MAHİR TEKBAŞ ile HASIMSIZ null arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen METİN TEKBAŞ'ın TMK'nun 33. Maddesi uyarınca gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.07.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 36937811716

ADI SOYADI : METİN TEKBAŞ

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : LATİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/03/1971

DOĞUM YERİ : ANKARA

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T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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