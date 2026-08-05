T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 541 Ada, 1 Parsel, B3/1-/18 Nolu Bağımsız Bölüm Kat mülkiyetli, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 541 Ada, 1 parsel, 7

BLOKLU SOSYAL DONATILI SİTE nitelikli, 41.909,85 m² alanlı, Ana gayrimenkulde, B3 Blok, 98/87.298 arsa paylı, 1. Kat, 18 Numaralı APART ÜNİTE nitelikli bağımsız bölüm nolu Satışa Konu Taşınmaz Bilirkişilerce Yapılan Değerlendirmede ;

-TAŞINMAZIN YERİNDEKİ DURUMU:

''A-Adres Özellikleri: Taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Tekiner Caddesi, Spradon Vadi Evleri, B3 Blok, No:11A, D:18 adresinde yer almaktadır.

B-Çevresel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın bulunduğu blok TEM Otoyoluna ve ilçe merkezine yakın, Devlet Karayoluna nispi mesafededir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcuttur. Yakın çevresinde Ebruli Evleri, Oğuzkent Villaları, Bahçeşehir Kapalı Pazar, Bahçeşehir Anadolu Lisesi ve Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Cami bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genelde çok katlı site düzeninde konut yapıları ve villa siteler mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.

C-Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak çokgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın cepheleri yollarla sınırlıdır. Mevcut durumda Spradon Vadi Evleri olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde 7/24 Güvenlik ve güvenlik kameraları, kapalı-açık otopark alanları, kamelya, çocuk oyun alanı, açık-kapalı havuz, spa, hamam, sauna ve peyzajı yapılmış bahçe alanları mevcuttur.

D-Yapı Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı Spradon Vadi Evleri, betonarme karkas yapı tarzında ve blok nizamda inşa edilmiştir. Rapora konu taşınmazın konumlu olduğu ana yapı B3 Bloktan oluşmaktadır. B3 Blok; 3 bodrum+zemin+11 normal kattan oluşmaktadır. Blok binanın, 3-2. bodrum katlarında, otopark ile binaya ait ortak alanlar bulunmaktadır. Binanın bodrum, zemin ve normal katlarında toplam 97 adet bağımsız bölüm apart ünite mevcuttur. Bina girişi, Site içi yol kotundan 3 basamakla ulaşılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir Binanın dış cephesi, dış cephe boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir.

E-Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaza keşif günü girilerek inceleme yapılmıştır. Taşınmaz konut niteliklidir. Taşınmazın özellikleri ilgili Tapu Müdürlüğünde mevcut mimari projesi ve yerinde incelenerek belirlenmiştir. Buna göre; 2 oda, salon+açık planlı mutfak, antre, hol, 2 banyo, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mimari projesine göre net ~ 72,00m² alanlıdır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapıdır. İç mekân kapıları pres kapıdır. Dış cephe doğramaları PVC malzemeden imaldir. Taşınmazın ıslak zeminleri seramik, kuru zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Duvar ve tavan yüzeyleri boyalıdır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, mutfak tezgâh ve dolapları tamdır. '' debilmektedir.

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Tekiner Caddesi, Spradon Vadi Evleri, B3 Blok, No:11A, D:18 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 72 m2

İmar Durumu : Dosyasında mevcut imar durum belgesine göre; Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 541 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 18.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli, "Bahçeşehir Sıvat Yeşiltepe Mevkii Dereköy Çiftliği Mevkii İlave Uygulama İmar Planı" alanında kalmakta olup, Ticaret+Büro+Konaklama hizmetleri için E:0,50, Konut için, E:1,50 olmak üzere, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.