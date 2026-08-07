T.C.

İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1142 Esas

KARAR NO : 2026/493

Hırsızlık suçunun müştekisi SAMIA TEBOURSKI EP JEBALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanıkların istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süre içinde Mahkemeye sunulacak, hakim havalesi taşıyan bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/08/2026

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