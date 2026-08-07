T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, ŞAHİNTEPE Mahalle/Köy, 1728 Ada, 16 Parsel, SATIŞA KONU ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN 3/20 HİSSESİ SATILIKTIR.

Bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

'' Konum ve İdari Adres: Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Sazlıdere'ye 600 m, Tem Otoyolu'na 1370 m, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3005 m, Küçükçekmece Gölü'ne 2300 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan incelemeye göre hali hazır durumu; Yerinde yapılan incelemede; Taşınmaz parselin, dörtgen geometrili, eğim satıhlı topoğrafik yapısı olup Laleli Sokağına 8,80 metre cepheli ve ortalama 13,10 m derinlikli, 123,77 m² miktarlı arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın boş arsa olduğu, herhangi bir yapı veya muhdesat yer almamaktadır. Sağında ve solunda mesken binaları mevcut yakın çevresi ise ağırlıklı olarak meskenlerden oluşmaktadır.'' denilmektedir.

Adresi : Şahintepe Mah. Laleli Sok. No:35 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 123,77 m2

İmar Durumu :Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü`nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı`nın 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Rezerv Yapı Alanı"nda kalmaktadır.

Kıymeti : 352.744,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.