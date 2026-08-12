T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, İNCİRLİK Mahalle/Köy, 140 Ada, 6 Parsel, sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Sarıçam ilçesi İncirlik Mah. 140 Ada 6 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Değerlendirmeye konu taşınmaz tapu kaydında arsa vasfı ile kayıtlı görünmekte ve Sarıçam İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden gelen yazı ve ekindeki imar planında ; dava konusu taşınmazın yer aldığı parsel 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut Alanı( Yençok:24.50m, E:0.90 yoğunluklu) olarak düzenlenmiştir. Dava konusu taşınmaz Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik Mahallesi içerisinde, 140 Ada 6 Parsel adresinde yer almaktadır. Yakın çevresi mevcut şekli ile kısmen boş alanlar ve 1 ve 3- 4 katlı meskenler şeklindedir.Dava Konusu Taşınmazın Özellikleri: Yapılan incelemelere göre dava konusu parsel geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz bir yapıya sahiptir. Parselin üzerinin boş olduğu etrafında 1 ve 3-4 katlı mesken tarzı yapılar bulunmaktadır. Adresi : İncirlik Mahallesi, 140 Ada, 6 Parsel Sarıçam / ADANA Yüzölçümü : 645,00 m2 Arsa Payı : 1/1 Hisse: 1/1 İmar Durumu: Yençok:24.50m, E:0.90 şartı bulunan konut alanı Kıymeti : 5.160.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir