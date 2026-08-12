Giriş Tarihi: 13.08.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ADANA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/266 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/266 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, İNCİRLİK Mahalle/Köy, 140 Ada, 6 Parsel, sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Sarıçam ilçesi İncirlik Mah. 140 Ada 6 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Değerlendirmeye konu taşınmaz tapu kaydında arsa vasfı ile kayıtlı görünmekte ve Sarıçam İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden gelen yazı ve ekindeki imar planında ; dava konusu taşınmazın yer aldığı parsel 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut Alanı( Yençok:24.50m, E:0.90 yoğunluklu) olarak düzenlenmiştir. Dava konusu taşınmaz Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik Mahallesi içerisinde, 140 Ada 6 Parsel adresinde yer almaktadır. Yakın çevresi mevcut şekli ile kısmen boş alanlar ve 1 ve 3- 4 katlı meskenler şeklindedir.Dava Konusu Taşınmazın Özellikleri: Yapılan incelemelere göre dava konusu parsel geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz bir yapıya sahiptir. Parselin üzerinin boş olduğu etrafında 1 ve 3-4 katlı mesken tarzı yapılar bulunmaktadır.
Adresi : İncirlik Mahallesi, 140 Ada, 6 Parsel Sarıçam / ADANA
Yüzölçümü : 645,00 m2
Arsa Payı : 1/1 Hisse: 1/1
İmar Durumu: Yençok:24.50m, E:0.90 şartı bulunan konut alanı
Kıymeti : 5.160.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 15:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 15:00
11/08/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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