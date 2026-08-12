Giriş Tarihi: 13.08.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
İSTANBUL
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/864 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/864 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Zekeriyaköy Mahalle, Kasapçayırı Mevkii, 107 Ada 12 Parsel, 55/3460 Arsa Payı/Payda, 1.958,12 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, A Blok 3.Kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Zekeriyaköy Mah. Mavromolos Sok. Studio Life Sitesi, A Blok, No:5A, D:25 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 8.500.000,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: "AT Doğal Sit- Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır. 05/11/2024-22359 Yev. - İşbu şerhe ilişkin "Bununla birlikte 26. Maddesi kapsamında yabancıya satış yapılacaksa ve parsel üzerinde yapılacak her türlü plan, proje ve inşai uygulama öncesi 2863 sayılı Yasanın ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesi gereğince ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu görüşü alınmak üzere İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.''
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:55
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:55
10/08/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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