T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Zekeriyaköy Mahalle, Kasapçayırı Mevkii, 107 Ada 12 Parsel, 55/3460 Arsa Payı/Payda, 1.958,12 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, A Blok 3.Kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Zekeriyaköy Mah. Mavromolos Sok. Studio Life Sitesi, A Blok, No:5A, D:25 Sarıyer / İSTANBUL Kıymeti : 8.500.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: "AT Doğal Sit- Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır. 05/11/2024-22359 Yev. - İşbu şerhe ilişkin "Bununla birlikte 26. Maddesi kapsamında yabancıya satış yapılacaksa ve parsel üzerinde yapılacak her türlü plan, proje ve inşai uygulama öncesi 2863 sayılı Yasanın ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesi gereğince ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu görüşü alınmak üzere İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.''