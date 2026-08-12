T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/498 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ : DİBEK MAHALLESİ

ADA NO :107

PARSEL NO :12

VASFI :DAVALI OLDUĞUNDAN VASFI YAZILMAMIŞTIR

YÜZÖLÇÜMÜ :407.147,56 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : DAVALI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Dibek Mahallesi, 107 ada 12 parselde bulunan 407.147,56-m2 büyüklüğünde davalı olan T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/498 esas sayısında dava açılmıştır.

1-) Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Dibek Mahallesi, 107 ada 12 parsel nolu taşınmazın kamulaştırma yolu ile Mahkememize dava açıldığı, taşınmaz davalı olduğundan vasfı belirtilmeyen, taşınmazın tapuda davalı olarak kayıtlı olduğu,

2-) Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 10:13'da olduğu,

3-) İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin İdari Yargı'da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı'da (Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, husumetin BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yönlendirilmesi gerektiği,

4-) 3 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davacı açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazın tesciline karar verileceği,

5-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Nusaybin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,

6-) Davalının kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 11.04.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02528537