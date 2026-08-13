T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İli , Yüreğir İlçesi , Cumhuriyet Mahallesi , 4935 Ada No , 2 Parsel No , 489,00 m2 alanlı arsa vasfında taşınmazın tamamı satılacaktır. Dava konusu parsel; İbrahim Tatlıses Caddesi ile 1236 nolu sokağın kesiştiği kavşağın 25 m. güneydoğusunda yer almakta olup, Süleyman Vahit Caddesine 150 m. mesafededir. Mevki itibariyle küçük ölçekli işyerlerinin, bir ilâ üç katlı konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri mevcuttur. İdari, sosyal, ticari ve kültürel merkezlere ulaşımı mevcuttur. Dava konusu parsel geometrik şekli itibariyle dikdörtgeni andırmakta olup, topoğrafik olarak düz arazi niteliğindedir.

Parsel üzerinde betonarme karkas sistemle, bodrum kat ve zemin katlı olarak yapılmış bir yapı bulunmaktadır. II/C grubu yapı sınıfındadır. Fen Bilirkişinin yerinde yapmış olduğu ölçüme göre yapının bodrum katı 196,00 m² , zemin katı da 280,00 m² dir. Ayrıca binanın önünde ve yan tarafında 105,00 + 97 m² = 202,00 m² sundurma bulunmaktadır. Bodrum katın döşeme kaplamaları grobeton, duvarları sıvasızdır. Eksik imalatlar nedeniyle sitüasyon oranı %85 dir. Zemin katın döşeme kaplamaları grobeton, duvarları sıvalı ve plastik boyalı, pencere doğramaları pvc, ön cephesi kepenklidir. Binanın efektif yıpranma oranı %20 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu taşınmaz halen pvc, pencere doğrama atölyesi olarak kullanılmaktadır. https://hasartespit.csb.gov.tr/ web adresinden yapmış olduğumuz sorgulamada taşınmazın hasarsız olduğu öğrenilmiştir.

Adresi : Adana İli Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Sokak No: 22 Yüreğir /A DANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Adana Yüreğir , 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına göre Konut+Ticaret Alanı Taks:0,60 Kaks:2,40 Yükseklik 51,50m olduğu, bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 8.437.132,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat raporunda olduğu gibidir.