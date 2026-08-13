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Giriş Tarihi: 14.08.2026 00:00

T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabın adresinin meçhul olması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen güncel adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamadığından aşağıda belirtilen idari para cezası yaptırım kararının ve resmi yazının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddelerine göre ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiştir. İş bu ilan, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. İlan olunur.

İsim Kabahat Fiili Kanun Maddesi Yaptırım Maddesi Ceza Miktarı Üst Yazı Tarih ve No Karar Tarih ve No
Yağmur ÇOKLAR Ev hayvanını terk etmek 5199 sayılı Kanun'un 14/n maddesi 5199 sayılı Kanun'un 28/j maddesi 108.370,00 TL 11.08.2026
26143954		 11.08.2026
2026/165HS

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02529427

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T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
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