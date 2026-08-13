Giriş Tarihi: 14.08.2026 00:00
T.C.
BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİGAT
Muhatabın adresinin meçhul olması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen güncel adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamadığından aşağıda belirtilen idari para cezası yaptırım kararının ve resmi yazının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddelerine göre ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiştir. İş bu ilan, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. İlan olunur.
|İsim
|Kabahat Fiili
|Kanun Maddesi
|Yaptırım Maddesi
|Ceza Miktarı
|Üst Yazı Tarih ve No
|Karar Tarih ve No
|Yağmur ÇOKLAR
|Ev hayvanını terk etmek
|5199 sayılı Kanun'un 14/n maddesi
|5199 sayılı Kanun'un 28/j maddesi
|108.370,00 TL
|11.08.2026
26143954
|11.08.2026
2026/165HS
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02529427