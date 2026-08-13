Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2026/814 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/814 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 2129 Ada, 15 Parsel, zemin kat, 14 nolu b.b. Adresi : Cumhuriyet Mah. Kanal Sokak D:14 Yunusemre / MANİSA İmar Durumu : Bilirkişi raporunda ayırıntıları mevcuttur. Kıymeti : 3.350.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, 240 Ada, 19 Parsel, zemin kat, 11 nolu b.b. Adresi : Muradiye Mah. Polatkan Sokak Dış Kapı No:1 D:11 Yunusemre / MANİSA İmar Durumu : Bilirkişi Raporunda ayrıntıları mevcuttur. Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:41

10/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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