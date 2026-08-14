T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/102 Esas

Mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/102 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları aksi halde şartlar oluşmuş ise bu yerin davacı Muhammer Kandemir adına tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesinde bulunan, batısının Ummani Uyar kullanımı, kuzeyinin yol, güneyinin Mehmet Kandemir mirasçıları kullanımı ve batısının İncekum Mahallesinde bulunan 197 ada 4 parsel nolu sınır komşusu olan ekli krokide A harfiyle gösterilen 1331.60 metrekare taşınmaz.

Not: Mahkememizin 2024/102 Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.

EK: Bilirkişi raporu ve ekindeki kroki

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