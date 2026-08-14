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T.C. ŞİLE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/138 Esas

DAVACI : MESUT GÜÇ-42908038532 - Kabakoz Mah. Kurulay Cad. No:76/1 Şile/İSTANBUL

VEKİLİ : Av. DAMLA ARSLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya karşı 6100 sy. HMK 122, 127, 129 md. gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK 116, 117 md. gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK 128 md. gereğince bu süre içinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş,ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, ihtar hususu ile dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/07/2026

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