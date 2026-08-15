Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2025/2403 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2403 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, A BLOK 9.KAT 39 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş, wc, çamaşır odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; faydalı (net) alanı 125 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Mevlana Mah. 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları A Blok No:17A/39 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 12.347,46 m2
Arsa Payı : 8500/1234746
İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel:1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca;konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları;ayrık-blok nizam, E:1,70,Yençok:16 kattır.
Kıymeti : 6.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhi ile Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesince konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta, Mahkemece taşınmazın cebri icra marifetiyle satışının yapılması hususunda izin verilmiştir kararı mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:35
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:35
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, A BLOK 9.KAT 37 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş, wc, çamaşır odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; faydalı (net) alanı 125 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Mevlana Mah 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları A Blok No:17A/37 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 12.347,46 m2
Arsa Payı : 8500/1234746
İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık-blok nizam, E:1,70, Yençok:16 kattır.
Kıymeti : 6.375.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhi ile Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesince konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta, Mahkemece taşınmazın cebri icra marifetiyle satışının yapılması hususunda izin verilmiştir kararı mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:35
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:35
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, A BLOK 9.KAT 38 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş, wc, çamaşır odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; faydalı (net) alanı 125 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Mevlana Mah 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları A Blok No:17A/38 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 12.347,46 m2
Arsa Payı : 8400/1234746
İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel:1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca;konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları;ayrık-blok nizam,E:1,70, Yençok:16 kattır.
Kıymeti : 6.350.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhi ile Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesince konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta, Mahkemece taşınmazın cebri icra marifetiyle satışının yapılması hususunda izin verilmiştir kararı mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:50
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4 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, C BLOK 9.KAT 38 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo+wc, duş, giy. odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; faydalı (net) alanı 71 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Mevlana Mah 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları C Blok No:17C/38 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 12.347,46 m2
Arsa Payı : 5600/1234746
İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık-blok nizam, E:1,70, Yençok:16 kattır.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhi ile Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesince konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta, Mahkemece taşınmazın cebri icra marifetiyle satışının yapılması hususunda izin verilmiştir kararı mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:35
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:35
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5 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, C BLOK 9.KAT 40 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo+wc, duş, giy. odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; 2+1 mimari formdadır.
Adresi : Mevlana Mah 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları C Blok No:17C/40 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 12.347,46 m2
Arsa Payı : 5600/1234746
İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık-blok nizam, E:1,70, Yençok:16 kattır.
Kıymeti : 4.485.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhi ile Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesince konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta, Mahkemece taşınmazın cebri icra marifetiyle satışının yapılması hususunda izin verilmiştir kararı mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:35
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:35
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6 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, C BLOK 9.KAT 37 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo+wc, duş, giy. odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; faydalı (net) alanı 71 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Mevlana Mah. 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları C Blok No:17C/37 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 12.347,46 m2
Arsa Payı : 5600/1234746
İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel:1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca;konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları;ayrık-blok nizam, E:1,70, Yençok:16 kattır.
Kıymeti : 4.470.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhi ile Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesince konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta, Mahkemece taşınmazın cebri icra marifetiyle satışının yapılması hususunda izin verilmiştir kararı mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:40
14/08/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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