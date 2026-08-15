T.C.

İSTANBUL

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2026/3 Esas 13/08/2026

Karar No: 2026/411

İ L A N

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2026 tarihli ilamı ile sanık Ali Gündoğdu hakkında Mahkumiyet kararı verildiği,Hayef ve Eva oğlu, 1974 Ürdün doğumlu Katılma Hakkı olan Müşteki TAAMNEH FADI NAYEF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile İstinaf Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı gerekçeli kararın ve İstinaf Dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 13/08/2026

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