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KOZAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/11 Tereke

DAVALI : ERKAN AKTAŞ - TC:15487217094

Mirasçı vekili tarafından açılan muris Sami Aktaş'ın terekesinin tespitine ilişkin davanın yargılamasında belirtilen adresinizde tarafınıza tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliği yapılamamıştır. Adres araştırması neticesinde de bir sonuç elde edilememiştir. Bu nedenle Mahkememizce tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 317. ve 318. maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde esas hakkındaki cevaplarınızı ve ilk itirazlarınız varsa karşı delillerinizi bildirmeniz, tüm delillerinizin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz gerektiği ihtar ve tensip zaptıyla dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Beyanınızın alınabilmesi için 16/09/2026 tarihli duruşma günü saat 13.40'ta bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02531229