T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, KÖPRÜLÜ Mahalle/Köy, 3047 Ada, 10 Parsel, -/3/-/7 BB. Nolu Bağımsız tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Bilirkişi raporunda belirtildiği taşınmazın özellikleri sıralanmıştır.İcra konusu taşınmaz; Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 3047 ada, 10 parsel nolu arsa üzerindeki binanın 3. Normal katında bulunan 7 bağımsız bölüm nolu meskendir.4426 nolu Sokakla 4470 nolu Sokağın kesiştiği kavşakta, Lokman Hekim Anadolu Lisesinin ~300 m. Kuzeydoğusunda yer almakta olup, şehrin önemli ana arterlerinden olan Dr Mithat Özsan Bulvarına ~700 m. Mesafededir. Girişi 4426 nolu Sokaktan sağlanmaktadır.Ruhsatsız yapıların ve apartman tipi konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. İdari, sosyal ve kültürel merkezlere ulaşımı mevcuttur. Elektrik, yol içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden istifade etmektedir. Taşınmaz için önce, zemin ve 1. kat için kat irtifakı kurulmuş, daha sonra bu kat irtifakı tadil edilerek, zemin ve 3 normal kat için kat irtifakı kurulmuştur ancak, söz konusu tadilat projesine Tapu Müdürlüğü ve ilgili belediyenin arşivinde ulaşılamamıştır. Mevcut kat irtifak listesine göre binanın 3. katında yalnızca 7 nolu mesken bulunmaktadır. Fiilen de 3. Katta tek daire bulunmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak taşınmazın incelemesi yapılmıştır.Söz konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemle zemin kat ve 3 normal katlı yapılmıştır. III/B grubu yapı sınıfındadır. Binanın zemin katında 2 dükkan, 1. ve 2. normal katlarında ikişer mesken, 3. katında da 1 mesken bulunmakta olup, asansörsüz olarak yapılmıştır.Fen Bilirkişinin tespitine göre bağımsız bölümün genel bürüt alanı 170,00 m2, net alanı da 140,00 m2 dir. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, duş, wc, 4 balkon, çamaşırlık ve antreden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları laninant parke, duvarları plastik badana, tavanı stropiyer kaplama, iç kapıları vernikli ahşap kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, mutfak dolabı mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir.İcra konusu yapının inşaat ruhsatı 28.07.1990 tarih ve 12/4 sayılıdır. Yapılan incelemede efektif yıpranma oranının % 32 olduğu görüşüne varılmıştır. Yıpranma oranının belirlenmesinde; 02.12.1982 tarihli ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapı yıpranma oranları tablosu ve özellikle de taşınmazın fiziki durumu göz önüne alınmıştır. Adresi : Kışla Mahallesi, 4426 Sokak, No: 51, Kat: 3 , No: 7 Yüreğir / Adana Yüreğir / ADANA Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 379 m2 Arsa Payı : 6/64 HİSSE: 1/1 Satılacak Taşınmazın Yüzölçümü: BRÜT: 170 m2 NET: 140 m2 İmar Durumu: Bilirkişi raporunda ''Taşınmaz Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kısmen E: 2.40 ,TAKS: 1.60 , ayrık nizam, Tic. + konut alanında, kısmen imar yolunda kaldığı, parsel şartının 1500 m2 olduğu ilgili belediyenin web sitesinden öğrenilmiştir.'' olarak belirtilmiştir. Kıymeti : 5.100.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.