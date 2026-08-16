T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, A BLOK 9.KAT 39 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş, wc, çamaşır odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; faydalı (net) alanı 125 m2 olarak tespit edilmiştir. Adresi : Mevlana Mah. 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları A Blok No:17A/39 Sincan / ANKARA Yüzölçümü : 12.347,46 m2 Arsa Payı : 8500/1234746 İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel:1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca;konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları;ayrık-blok nizam, E:1,70,Yençok:16 kattır. Kıymeti : 6.400.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhi ile Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesince konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta, Mahkemece taşınmazın cebri icra marifetiyle satışının yapılması hususunda izin verilmiştir kararı mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.