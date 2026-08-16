T.C. KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Davacı 26302216956 T.C. Kimlik numaralı HABİL ESGİN Tarafından Hazine, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karacasu Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada;

Aydın ili, Karacasu ilçesi, Yolatı Mahallesi 266 Ada 241 ve 242 parsel sayılı taşınmazın batısında bulunan, bilirkişi raporuna göre A1 harfi ile gösterilen 5231,24 metrekarelik ve A2 harfi ile gösterilen 15.471,58 metrekarelik, B harfi ile gösterilen 11.993,60 metrekarelik ve C harfi ile gösterilen 6.684,40 metrekarelik hali arazinin davacı Fahrettin oğlu 01/10/1968 doğumlu HABİL ESGİN adına tescili istenildiğinden, bu yer üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2024/73 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02531156