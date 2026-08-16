T.C.

PERTEK

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS : 2024/102

KONU : İlanen Tebligat

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi Paylı Mülkiyette davası nedeniyle;

İşbu dava dosyamızda davalı olarak bulunan; 502*****946 TCKN Davalı Nurten Kaplan hakkında UYAP ENTEGRASYON SİSTEMİ üzerinden yapılan adres araştırması sonucu yurt içi ve yurt dışı ikametgah adres bilgisine ulaşılamadığı, nüfus kaydının bağlı bulunduğu kolluk birimine yazılan müzekkere sonucu Almanya ülkesinde yaşadığı ancak açık adres bilgilerine rastlanılamadığı bilgisinin verildiği anlaşılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Davalı Nurten Kaplan'ın Gerekçeli Karara karşı 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği ihtar olunur. 10/08/2026

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