T.C.

SEYDİKEMER

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/146 Esas

Davacı SAFET DEMİR ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili ( Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Alaçat Mahallesi, Çayüstü Mevkinde bulunan 218 Ada 30 parsel sayılı taşınmazın güneyinde bulunan tescil harici bırakılan 1.200.00 m² yüzölçümlü alanın Davacı SAFET DEMİR ( Ali ve Medine oğlu, 20/10/1961 Alaçat doğumlu) adına TESCİLİ talep edilmiş olmakla;

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak tecsil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Seydikemer 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/146 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi takdirde hiç bir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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