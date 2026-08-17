Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Alanya İlçesi Tepe Mah. 1706 Ada 10 Nolu Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.001 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.247.066,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:05
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:05
12/08/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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