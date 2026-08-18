İ L A N

T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1071 Esas

DAVALI : MARIA TUNUSLU - Moldova kimlik numarası: 20*********85

Davacı Mustafa TUNUSLU tarafından açılan Moldova Cumhuriyetince düzenlenen boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizi talebine ilişkin davada davalı Maria TUNUSLU'nun açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Tarafların Moldova Cumhuriyeti Ciadır-Lunga Vilayeti Mahkemesinde görülen dava sonucu verilen boşanma kararının Türk hukuku ve davacının nüfus sicilinde sonuç doğurması için tenfizine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününü tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya cevap verebileceği, delil ve tanıklarını bildirebileceği, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağı, duruşma günü olan 19/10/2026 günü saat 10:25'te geçerli bir özrü olmadan Mahkeme duruşma salonunda hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ihtarıyla Davalı Maria TUNUSLU'ya İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02531760