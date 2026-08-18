T.C.

ÇORLU

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .13232834-2023/228-Ceza Dava Dosyası 07.08.2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık İbrahim Selim YALÇIN'ın (Paşa ve Hatice'den olma. 09/10/1991 dl.) hakkında yapılan yargılama sonunda; 12/11/2025 tarih,2023/228 Esas ve 2025/411 Karar sayılı ilamla sonuç olarak "Tacir , Şirket Ynt. Şirket Yetkilisi ile Koop. Yöneticilerinin Ticari, Koop Faaliyetleri Kapsamında Bilişim Sistemlerinin, Banka, Kredi Kurumlarının Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan verilen Beraat kararına karşı ve Ayrıca C.Savcısı'nın "Dosya kapsamındaki ihbar sonrası toplanan delillerde dikkate alındığında sanıkların atılı suçu işledikleri, bu kapsamda usul ve Kanuna aykırı bulunan BERAAT kararlarının istinafen kaldırılması yönündeki istinaf talebine karşı tebliğinden itibaren iki (2) hafta içinde Mahkememize veya bulundukları yerdeki Ağır Ceza Mahkemesine (yoksa Asliye Ceza Mahkemesi) verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Sanığın beyan adreslerine çıkarılan tebliğlerin ve adres araştırma yazılarının bila tebliğ geldiği, mernis adresinin kayıtlı olmadığı, tebliğ adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından yukarıda belirtilen Mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince yerel bir gazetede ve tirajı Türkiye Geneli 50.000 altı olan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, ilan olunur. 07/08/2026

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