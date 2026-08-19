T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/254 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , İSMAİL FARUK KUTSAL, KENAN AŞÇI, ÖMER KUTSAL, ZAFER AŞÇI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mah., 377 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün .../.../2001 tarih ve (1142) 2001 sayılı yazısı ve Makam Oluru ile kamu kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik maddesine göre Kıymet Takdir Komisyonunca değer takdir edildiğini, taşınmazın tapu kütüğünde vakıf idaresi, haciz ipotek vs gibi her hangi ayni hak ve mevcut ise kamulaştırmada bedele dönüşeceğine, taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Tapuya tesciline karar verilmesinin temini için Hakimliğimizde dava açılmıştır.

Kamulaştırma kanununun 8-10 maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/254 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29.07.2026

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