İ L A N

T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/253 Esas

İlgi sayılı yazımızla Davacı ,EMİNE ESKALEN ile Davalı , MEHMET ESKALEN arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Önlem Nafakası) davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde davalı ile 08/10/2021 yılında evlendiklerini, bu evlilikten Cesur Emin isimli müşterek çocuklarının olduğunu, müşterek çocuğun ihtiyaçlarını kendisi ve ailesinin desteğiyle karşıladığını davalı eşten yardım almadığını, kendisinin müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini, müşterek çocuğun küçük olması sebebiyle çalışamadığını, müşterek çocuk ile birlikte kirada oturduğunu, davalının yurt dışında çalıştığını ve ekonomik durumunun iyi olduğunu bu sebeple kendisini ve müşterek çocuk lehine 15,000' er TL nafakaya hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Dosyamız davalısı olan Emin ve Fadıma' dan olma, 12/06/1989 , Kahramanmaraş doğumlu, MEHMET ESKALEN ' in , RADİSSON BLUE HOTEL ACI 2000 BAMAKO/MALİ adresinde ikamet etmesi nedeniyle dava dilekçesi ve eklerinin davalıya posta kanalı ve konsolosluk aracılığı ile tebliğ istenilmiş olup tebliğ yapılamadığı, davalının da yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ile " dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 (iki) haftalık yasal süre içinde varsa davaya karşı itiraz, delil ve belgelerini bildirmesi, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususları inkar etmiş sayılacağına " dair, ihtarlı - meşruhatlı davetiye içeriğinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün dava dilekçesinin, tensip zaptının ihtarlı - meşruhatlı davetiye içeriğinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ayrıca 23/10/2026 günü , saat 09.25 'de duruşması yapılacağından 6100 Sayılı HMK'nun 139/1. Maddesine göre; belirli gün ve saatte duruşma yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka bir yerden getirtilecek belge olması halinde gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02532408