T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 518 parselde kayıtlı 690,00 m2 yüzölçümüne sahip ev ve avlu nitelikli taşınmaz ile Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 524 parselde kayıtlı 280,00 m2 yüzölçümüne sahip ev ve avlu nitelikli taşınmazların tam hisseleri satışa konudur. Kesinleşen 06/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü, Tekeli Mevkiinde, 518 parselde bulunan taşınmaz "Ev ve Avlu" nitelikli ve 690,00 m² yüzölçümlü, 524 parselde bulunan taşınmaz ise "Ev ve Avlu" nitelikli ve 280,00 m² yüzölçümüne sahiptir. Bunlardan, 518 parsel nolu taşınmazın üzerinde; toplam 17 adet oda bulunmakta olup, odaların büyük çoğunluğu iki(oda+banyo-duş) kısımdan ibaret olup, bazı odalar ise banyo-duş hariç iki kısım oda bölümlerinden ibaret olduğu, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap pencere olduğu, banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu, tespit edilmiştir. Odalar dışında taşınmazın üzerinde; en üste teras katında cafe olarak belirlenen alanda salon, hint restoranı, şömineli teras, bay/bayan wc'ler bulunmakta olup, bu kısımda zeminler karo fayans ve traverten mermer kaplı, duvarlar yöresel taş kesme, tavanlar kısmen ahşap kaplama kısmen de asma ters tavandır. Teras katta dış kapı ve pencereler pvc doğrama olup, iç kapılar ise ahşap doğramadır. Bu kısımda merdivenlerle daha aşağı katlara inen kısım merdiven boşlukları, 1 adet depo, açık havuz(büyük+çocuk kısmı), duş yeri, wc bölümleri, soyunma oda bölümleri, hol ve depo bölümlerinden oluşmaktadır. Belirtilen bölümlerinde genel olarak kısmen kaya oyma kısmen de taş örme suretiyle inşa edilmiş olduğu, havuz kısımlarında ise zeminlerin tamamen karo fayans kaplı olduğu, odaların iç ve dış kapılarının ahşap olduğu tespit edilmiştir. 524 parsel nolu taşınmazın üzerinde ise; toplam 10 adet oda bulunmakta olup, odaların büyük çoğunluğu iki(oda+banyo-duş) kısımdan ibaret olup, bazı odalar ise banyo-duş hariç iki kısım oda bölümlerinden ibaret olduğu, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap pencere olduğu, banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu tespit edilmiştir. Belirtilen 10 odadan 2 tanesi mevcutta yeni inşa halinde olduğu ve bu odaların üst katlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Odalar dışında en üst teras katında şömineli şark odasının bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazları da kapsayacak şekilde 509-510-518-528-15357 parsellere ait 10/08/2007 tarih ve 21 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu tespit edilmiş olup, 518 ve 524 parseller üzerinde bodrum+zemin kat + 2 normal kat olmak üzere taşınmazlar üzerinde bulunan toplam yapı alanı 2.390,00 m²'dir." denilmiştir. İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-12125 sayılı yazısı ile "İmar Planında TTA ( turizm tesis alanında) kalmaktadır.10.08.2007 tarih ve 2007/21 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır." şeklinde bildirilmiştir. Kıymeti : 181.256.462,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır. 11/04/1988 Yev. 1536 (evrakı Uçhisar 7 Parseldedir)" şeklinde beyan vardır. Tapu kaydındaki bu beyanın; cebri icra yolu ile satışa ve satış sonrası tescile engel teşkil etmediğine ilişkin Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının cevap yazısı ilan ekindedir. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.