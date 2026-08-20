Giriş Tarihi: 21.08.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 00:05
Örnek No:55*
T.C.
NEVŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2025/327 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/327 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar kasabası, Yukarı Mahalle mevkii, 15366 parselde kayıtlı 800,00 m2 yüzölçümüne sahip ev ve avlusu nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 31/07/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Taşınmazın Nevşehir ili Merkez İlçe Uçhisar Yukarı Mahalle Mevkii 15366 Parselin tapu kayıtlarına göre, 800,00 m² büyüklüğünde niteliği "Ev ve Avlusu" olan taşınmazdır. Taşınmazın mülkiyetinin tam hissesinin borçlu Şirkete ait olduğu görülmüştür.
Keşif esnasında taşınmaz üzerinde 3 katlı taş duvarlı çatısız otel yapısının olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde CCR CAPADOCIA CAVE RESORT-SPA adı altında işletilen otelin bir kısmının bulunduğu, taşınmazın içerisinde toplamda 25 otel odasının bulunduğu, yol seviyesi, 1.kat ve teras kat olmak üzere 3 kattan oluştuğu, oda içlerinin zeminleri traverten kaplı olduğu, duvarları doğal taş duvarlı, tavanlar ahşap lambiri kaplı, her oda içerisinde banyo, küvet ve jakuzi bulunduğu, kapılar ve pencereler eskitme ahşap doğramalı, oda içlerinin elektrik ve sıhhi tesisat faal durumdadır. Odalar 25 m2 ile 40 m2 arasında değişmektedir. Taşınmaz üzerindeki yapı alanı toplamda 1.300,00 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz üzerindeki otele ait oda numaraları, 510, 511, 512, 513, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543, 544, 545 dir.
Taşınmaz bahçesinde tarımsal faaliyet yoktur. Taşınmazın arazisi eğimli topografyaya sahiptir. Taşınmaz İmar Planı içerisinde turizm tesis alanında kalmaktadır. Taşınmaz civarında benzer cins butik oteller bulunmaktadır. Taşınmaz Belediye ve alt yapı hizmetlerinden tam yararlanmaktadır. Taşınmaz Uçhisar Kalesine 200 m, Uçhisar Belediye Binasına 630 m, Göreme yoluna 260 m mesafede ve konum olarak vadiyi yukardan seyir için ideal bir konumdadır.
Bahse konu arsa 1/1000 uygulama imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanır konumdadır.
Keşif tarihi itibariyle taşınmaz arsasının 1 m² bedelinin 80.000,00 TL olabileceği; 800,00 m² x80.000,00 TL/m² =64.000.000,00 TL edeceği tespit edilir.
Buna göre keşif tarihi 2025 yılı için; taşınmaz üzerindeki yapı değeri = 1300,00 m² x18.200 TL/m² x %(100-10) = 21.294.000,00 TL
Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı dava konusu taşınmazın keşif tarihindeki değeri; (Arsa değeri + Yapı Değeri ) =(64.000.000,00 TL + 21.294.000,00 TL ) =85.294.000,00TL olabileceği kanaatine varılmıştır." denilmiştir.
İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-11267 sayılı yazısı ile "Uçhisar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kentsel sit alanında TTA (Turizm Tesis Alanında) kalmaktadır. Belediyemizce 09/0/1/2009 tarih ve 25 sayılı yapı ruhsatı verilmiştir." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 85.294.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:36
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:36
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar kasabası, Tekeli mevkii, 516 parselde kayıtlı 225,00 m2 yüzölçümüne sahip ev nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 06/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü, Tekeli Mevkiinde, 516 parselde bulunan taşınmaz "Ev" nitelikli ve 225,00 m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın üzerinde; toplam 7 adet oda bulunmakta olup, odaların büyük çoğunluğu iki(oda+banyo-duş) kısımdan ibaret olup, bazı odalar ise banyo-duş hariç iki kısım oda bölümlerinden ibaret olduğu, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap pencere olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmaza yönelik olarak 07/12/2007 tarih ve 26 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu tespit edilmiş olup, bu taşınmaz üzerindeki toplam yapı alanı ise 420,00 m²'dir." denilmiştir.
İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-12125 sayılı yazısı ile "İmar Planında TTA (turizm tesis alanında) kalmaktadır.07.12.2007 tarih ve 2007/26 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 35.056.575,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır. 11/04/1988 Yev. 1536 (evrakı Uçhisar 7 Parseldedir)" şeklinde beyan vardır.
Tapu kaydındaki bu beyanın; cebri icra yolu ile satışa ve satış sonrası tescile engel teşkil etmediğine ilişkin Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının cevap yazısı ilan ekindedir. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:25
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:25
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar kasabası, Yukarı Mahalle mevkii, 425 parselde kayıtlı 90,00 m2 yüzölçümüne sahip ev nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 06/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü, Yukarı Mahalle Mevkiinde, 425 parselde bulunan taşınmaz "Ev" nitelikli ve 90,00 m² yüzölçümüne sahiptir.
425 parsel nolu taşınmazın üzerinde; zemin katta hazırlık mutfağı bulunmakta olup, mutfak içerisinde iki adet soğuk hava deposu-difriz odası bulunmaktadır. Mutfak kısmında zemin tamamen karo fayans, tavan ise ahşap kaplıdır. Üst katlarda ise iki adet otel odası bulunmakta olup, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap pencere olduğu, banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu tespit edilmiştir. Odalardan bir tanesinin yan duvarlarında çeşitli figürlerden altın varank kaplama resim resim ögelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Uçhisar Belediyesinde yapılan incelemeler neticesinde sözkonusu taşınmazlara yönelik olarak 09/10/2009 tarih ve 25 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu tespit edilmiştir." denilmiştir.
İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-12125 sayılı yazısı ile "İmar Planında TTA ( turizm tesis alanında) kalmaktadır.09.01.2009 tarih ve 2009/25 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 31.914.937,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır. 11/04/1988 Yev. 1536 (evrakı Uçhisar 7 Parseldedir)" şeklinde beyan vardır.
Tapu kaydındaki bu beyanın; cebri icra yolu ile satışa ve satış sonrası tescile engel teşkil etmediğine ilişkin Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının cevap yazısı ilan ekindedir. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:25
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:25
|
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 450 parselde kayıtlı 115,00 m2 yüzölçümüne sahip ev ve avlusu nitelikli taşınmaz ile Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 451 parselde kayıtlı 365,00 m2 yüzölçümüne sahip ev ve avlusu nitelikli taşınmazların tam hisseleri satışa konudur.
Kesinleşen 06/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü, Tekeli Mevkiinde, 450 parselde bulunan taşınmaz "Ev ve Avlusu" nitelikli ve 115,00 m² yüzölçümlü, 451 parselde bulunan taşınmaz ise "Ev ve Avlusu" nitelikli ve 365,00 m² yüzölçümüne sahiptir.
Bunlardan, 450 parsel nolu taşınmazın üzerinde; 1 adet otel odası ile bodrum katta kapalı havuz alanı bulunmaktadır. Zemin katta bulunan 1 adet otel odasında, zeminler ahşap laminat kaplama, tavan ahşap kaplama, yan duvarlar kesme taş örme, banyo-wc kısmı zeminler ve duvarlar fayans kaplı olup, oda ön kısımda teras balkon bulunmaktadır. Oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap penceredir. Banyoda duşa kabin bulunduğu tespit edilmiştir. Bodrum katta ise kısmen kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır.
451 parsel nolu taşınmazın üzerinde ise; Zemin katta toplam 6 adet otel odası, birbirine bitişik şekildedir. Zeminler kısmen ahşap kısmen fayans kaplı olup, tavanlar ahşap kaplama, banyo-wc kısmı ise boydan boya fayans kaplıdır. Banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu tespit edilmiştir. Bodrum katta bulunan kısımlarda ise spa merkezi, soyunma odası, merdiven boşluk bölümleri, havlu odası, masaj odaları, güzellik odaları, spor salonu, türk hamamı bölümleri, tuz odası, depo, saunalar, kısmen kapalı havuz, duş bölümü, macera duşu, erkek/bayan wc bölümleri, soyunma odaları bulunmaktadır.
Söz konusu taşınmazlara yönelik olarak 07/12/2007 tarih ve 25 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu tespit edilmiş olup, bu taşınmazlar üzerindeki toplam yapı alanı 1.240,00 m²'dir." denilmiştir.
İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-12125 sayılı yazısı ile "İmar Planında TTA ( turizm tesis alanında) kalmaktadır.29.01.2007 tarih ve 2007/2 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 91.714.650,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır. 11/04/1988 Yev. 1536 (evrakı Uçhisar 7 Parseldedir)" şeklinde beyan vardır.
Tapu kaydındaki bu beyanın; cebri icra yolu ile satışa ve satış sonrası tescile engel teşkil etmediğine ilişkin Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının cevap yazısı ilan ekindedir. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:25
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:25
|
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 509 parselde kayıtlı 195,00 m2 yüzölçümüne sahip ev nitelikli taşınmaz ile Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 510 parselde kayıtlı 175,00 m2 yüzölçümüne sahip ev nitelikli taşınmazların tam hisseleri satışa konudur.
Kesinleşen 06/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü, Tekeli Mevkiinde, 509 parselde bulunan taşınmaz "Ev" nitelikli ve 195,00 m² yüzölçümlü, 510 parselde bulunan taşınmaz ise "Ev" nitelikli ve 175,00 m² yüzölçümüne sahiptir.
Bunlardan, 509 parsel nolu taşınmazın üzerinde; toplam 7 adet oda bulunmakta olup, odaların büyük çoğunluğu iki(oda+banyo-duş) kısımdan ibaret olup, bazı odalar ise banyo-duş hariç iki kısım oda bölümlerinden ibaret olduğu, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap penceredir. Banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu tespit edilmiştir.
510 parsel nolu taşınmazın üzerinde ise; toplam 6 adet oda bulunmakta olup, doaların büyük çoğunluğu iki(oda+banyo-duş) kısımdan ibaret olup, bazı odalar ise banyo-duş hariç iki kısım oda bölümlerinden ibaret olduğu, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap pencere olduğu, banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu taşınmazları da kapsayacak şekilde 509-510-518-528-15357 parsellere ait 10/08/2007 tarih ve 21 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu tespit edilmiştir.
Dava konusu taşınmazlardan 509 parsel nolu taşınmaz üzerinde 480 m², 510 parsel nolu taşınmaz üzerinde ise 300 m² yapı alanı olmak üzere 780,00 m² toplam yapı alanı bulunmaktadır." denilmiştir.
İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-12125 sayılı yazısı ile "İmar Planında TTA ( turizm tesis alanında) kalmaktadır.10.08.2007 tarih ve 2007/21 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 64.497.925,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır. 11/04/1988 Yev. 1536 (evrakı Uçhisar 7 Parseldedir)" şeklinde beyan vardır.
Tapu kaydındaki bu beyanın; cebri icra yolu ile satışa ve satış sonrası tescile engel teşkil etmediğine ilişkin Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının cevap yazısı ilan ekindedir. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:25
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:25
|
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 518 parselde kayıtlı 690,00 m2 yüzölçümüne sahip ev ve avlu nitelikli taşınmaz ile Nevşehir ili Merkez ilçesi Uçhisar kasabası Tekeli mevkii 524 parselde kayıtlı 280,00 m2 yüzölçümüne sahip ev ve avlu nitelikli taşınmazların tam hisseleri satışa konudur.
Kesinleşen 06/12/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü, Tekeli Mevkiinde, 518 parselde bulunan taşınmaz "Ev ve Avlu" nitelikli ve 690,00 m² yüzölçümlü, 524 parselde bulunan taşınmaz ise "Ev ve Avlu" nitelikli ve 280,00 m² yüzölçümüne sahiptir.
Bunlardan, 518 parsel nolu taşınmazın üzerinde; toplam 17 adet oda bulunmakta olup, odaların büyük çoğunluğu iki(oda+banyo-duş) kısımdan ibaret olup, bazı odalar ise banyo-duş hariç iki kısım oda bölümlerinden ibaret olduğu, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap pencere olduğu, banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu, tespit edilmiştir. Odalar dışında taşınmazın üzerinde; en üste teras katında cafe olarak belirlenen alanda salon, hint restoranı, şömineli teras, bay/bayan wc'ler bulunmakta olup, bu kısımda zeminler karo fayans ve traverten mermer kaplı, duvarlar yöresel taş kesme, tavanlar kısmen ahşap kaplama kısmen de asma ters tavandır. Teras katta dış kapı ve pencereler pvc doğrama olup, iç kapılar ise ahşap doğramadır. Bu kısımda merdivenlerle daha aşağı katlara inen kısım merdiven boşlukları, 1 adet depo, açık havuz(büyük+çocuk kısmı), duş yeri, wc bölümleri, soyunma oda bölümleri, hol ve depo bölümlerinden oluşmaktadır. Belirtilen bölümlerinde genel olarak kısmen kaya oyma kısmen de taş örme suretiyle inşa edilmiş olduğu, havuz kısımlarında ise zeminlerin tamamen karo fayans kaplı olduğu, odaların iç ve dış kapılarının ahşap olduğu tespit edilmiştir.
524 parsel nolu taşınmazın üzerinde ise; toplam 10 adet oda bulunmakta olup, odaların büyük çoğunluğu iki(oda+banyo-duş) kısımdan ibaret olup, bazı odalar ise banyo-duş hariç iki kısım oda bölümlerinden ibaret olduğu, oda zeminlerinin kısmen karo fayans kısmen de ahşap parke-laminat parke kaplı olduğu, banyo zeminleri ve duvarlarının ise büyük çoğunlukta karo fayans kaplı olduğu, bir kısım banyoda ise duvarların taş örme veya kaya oyma olduğu, oda iç ve dış kapıları ahşap kapı, pencereler ahşap pencere olduğu, banyolarda genel olarak duşa kabin veya jakuzi bulunduğu tespit edilmiştir. Belirtilen 10 odadan 2 tanesi mevcutta yeni inşa halinde olduğu ve bu odaların üst katlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Odalar dışında en üst teras katında şömineli şark odasının bulunduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu taşınmazları da kapsayacak şekilde 509-510-518-528-15357 parsellere ait 10/08/2007 tarih ve 21 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu tespit edilmiş olup, 518 ve 524 parseller üzerinde bodrum+zemin kat + 2 normal kat olmak üzere taşınmazlar üzerinde bulunan toplam yapı alanı 2.390,00 m²'dir." denilmiştir.
İmar Durumu: Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün E-62688885-754-12125 sayılı yazısı ile "İmar Planında TTA ( turizm tesis alanında) kalmaktadır.10.08.2007 tarih ve 2007/21 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 181.256.462,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde "Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır. 11/04/1988 Yev. 1536 (evrakı Uçhisar 7 Parseldedir)" şeklinde beyan vardır.
Tapu kaydındaki bu beyanın; cebri icra yolu ile satışa ve satış sonrası tescile engel teşkil etmediğine ilişkin Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığının cevap yazısı ilan ekindedir. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:25
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:25
|
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar/Tekelli mahallesi, Çilbir mevkii, 596 ada, 58 parselde bulunan 2.129,62 m2 yüzölçümüne sahip tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 28/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar kasabası Tekelli mahallesi 596 ada 58 parsel numaralı 2.129,62 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz çilbir mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup, taşınmaz borçlulardan E*** R********** V* T***** A***** Ş****** adına tam hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 0,70 km, Nevşehir Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 7,80 km mesafededir.Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım arazisidir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %5-10 eğime sahiptir. Taşınmaz içerisinde çeşitli yaşlarda ve muhtelif meyve ağaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlar; 3 adet ceviz ağacı, 29 adet elma ağacı, 4 adet armut ağacı, 20 adet kayısı ağacı, 7 adet erik ağacı, 1 adet dut ağacı, 5 adet kiraz ağacı ve 5 adet şeftali ağacıdır. Meyve ağaçlarının keşif tarihi itibariyle ekonomik değeri 122.000,00 TL olacaktır. Taşınmaz Göreme asfalt yoluna yaklaşık 20 metre, oteller bölgesine ise yaklaşık olarak 150 metre mesafededir. Kıymet takdirine konu olan taşınmaz halihazırda hozan (boş) olduğu görülmüştür. Kıymet takdirine konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) zemin değeri 1.200,00 TL toplam zemin değerinin ise 2.555.544,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Ayrıca taşınmaz içerisinde tek katlı inşa edilen halihazırda depo olarak kullanılan bir kısmı bungalov ev şeklinde olan çeşitli yapılar olduğu görülmüştür. Bu yapıların toplamda 175,00 m2 alanlı olduğu görülmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında tebliğ hükümlerine göre söz konusu yapı II. Sınıf B grubuna girdiğinden keşif tarihi 2025 yılı m²/TL değeri 10.200,00 TL olarak alınmıştır. Söz konusu yapının yaşı ve eksik imalatları düşünüldüğünde 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yıpranma oranına göre değerinden %50 yıpranma ve eksik imalat payı düşülecektir. Buna göre keşif tarihi için; Yapı değeri = 175,00 m² x 10.200,00 TL/m² x %(100-50) = 892.500,00 TL olarak hesaplanır.
Bu durumda taşınmazın toplam değeri = Ağaç değeri + Yapı değeri + Arazi değeri = 122.000,00 TL + 2.555.544,00 TL + 892.500,00 TL = 3.570.044,00 TL olarak hesaplanır." denilmiştir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:09
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:09
|
8 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar/Tekelli mahallesi, Çilbir mevkii, 596 ada, 93 parselde bulunan 3.917,59 m2 yüzölçümüne sahip tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 28/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar kasabası Tekelli mahallesi 596 ada 93 parsel numaralı 3.917,59 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz çilbir mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup, taşınmaz borçlulardan E*** R********** V* T***** A***** Ş****** adına tam hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz kasaba merkezine kuş uçuşu 0,70 km, Nevşehir Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 7,80 km mesafededir.Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım arazisidir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %5-10 eğime sahiptir. Taşınmaz içerisinde çeşitli yaşlarda ve muhtelif meyve ağaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlar; 8 adet ceviz ağacı, 24 adet elma ağacı, 4 adet armut ağacı, 17 adet kayısı ağacı, 26 adet erik ağacı, 1 adet dut ağacı, 5 adet kiraz ağacı ve üzüm asma omçaları bulunmaktadır. Meyve ağaçlarının keşif tarihi itibariyle ekonomik değeri 130.000,00 TL olacaktır. Taşınmaz Göreme asfalt yoluna yaklaşık 50 metre, oteller bölgesine ise yaklaşık olarak 150 metre mesafededir. Kıymet takdirine konu olan taşınmaz halihazırda hozan (boş) olduğu görülmüştür. Kıymet takdirine konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) zemin değeri 1.200,00 TL toplam zemin değerinin ise 4.701.108,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Ayrıca taşınmaz içerisinde tek katlı inşa edilen halihazırda depo olarak kullanılan bir kısmı bungalov ev şeklinde olan çeşitli yapılar olduğu görülmüştür. Bu yapıların toplamda 150,00 m2 alanlı olduğu görülmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında tebliğ hükümlerine göre söz konusu yapı II. Sınıf B grubuna girdiğinden keşif tarihi 2025 yılı m²/TL değeri 10.200,00 TL olarak alınmıştır. Söz konusu yapının yaşı ve eksik imalatları düşünüldüğünde 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yıpranma oranına göre değerinden %50 yıpranma ve eksik imalat payı düşülecektir. Buna göre keşif tarihi için; Yapı değeri = 150,00 m² x 10.200,00 TL/m² x %(100-50) = 765.000,00 TL olarak hesaplanır.
Bu durumda taşınmazın toplam değeri = Ağaç değeri + Yapı değeri + Arazi değeri = 130.000,00 TL + 4.701.108,00 TL + 765.000,00 TL = 5.596.108,00 TL olarak hesaplanır." denilmiştir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:51
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:51
|
Yukarıda yazılı taşınmazlardan 2, 3, 4, 5, 6 nolu taşınmazlar birlikte satışa çıkartılmıştır.
TÜM TAŞINMAZLAR YÖNÜNDEN ÖNEMLİ NOT: Taşınmaz Cappadocia Cave Resort SPA Hotels (CCR-SPA Hotels) olarak adlandırılmış butik otelin sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz ipotekten dolayı satışa çıkartılmış olup, taşınmaz (otel içerisinde) içerisinde yer alan menkuller ipoteğe dahil olmadığından, taşınmaz (otel içerisinde) yer alan menkuller satışa dahil değildir. Satış sonrasında menkuller tahliye edilerek taşınmaz teslimi yapılacaktır.
18/08/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02532799