Giriş Tarihi: 26.08.2026 00:00
T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/702 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Büyükanafarta köyü
MEVKİİ : Değirmen Alanı
ADA NO : 340
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 460,35 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET ÇELİKYURD
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kültür Ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/702 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.08.2026
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