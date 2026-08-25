T.C. ÇANAKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/702 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Büyükanafarta köyü

MEVKİİ : Değirmen Alanı

ADA NO : 340

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 460,35 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET ÇELİKYURD

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kültür Ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/702 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.08.2026