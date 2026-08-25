T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2023/141 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/141 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa konu tapuda Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 7644 Parseldeki 6.313,43 m2 yüzölçümlü Ana Taşınmaz Niteliği ''Kargir Benzin İstasyonu Motel Lokanta ve Kafetarya ve Arsası'' olan gayrimenkul'un 1/2 hissesi; Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 7644 Parsel Dellago Otel Serdivan Sakarya Serdivan / SAKARYA Yüzölçümü : 6.313,43 m2 İmar Durumu : dosyasında Kıymeti : 71.505.970,51 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: dosyasında Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:08

24/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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