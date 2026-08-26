T.C. ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/33 D.İş

ŞİKAYET OLUNAN : ZEYNEP JULİDE SAĞLAM ŞAHİN

Şikayet eden GÖKHAN ŞAHİN tarafından şikayet olunan ZEYNEP JULİDE SAĞLAM ŞAHİN aleyhine açılan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklanan Dava Ve İşler (Çocuk Teslimine Dair İlam Ve Tedbir Kararının Yerine Getirilmesine Muhalefet (5395 S.K. M.41/F,1)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/09/2026 günü saat: 11.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan Mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz duruşma zaptı ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ihtar ve ilan olunur.