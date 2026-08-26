T.C. BANAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/182 Esas

DAVALI : UĞUR DUGUK, Ali ve Fatma oğlu, 1978 doğumlu.

Davacı BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI tarafından davalılar Uğur Duguk vd. aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 07/02/2018 tarih 1996/358 Esas 2018/48 Karar sayılı kararı İzmir BAM 22. Hukuk Dairesi'nin 29/06/2026 tarih ve 2026/877 Esas 2026/1821 Karar sayılı ilamıyla kaldırılmakla, dava mahkememizin 2026/182 esas sırasına kaydı yapılarak yapılan yargılamada; istinaf aşamasında ilanen tebligat yapılması nedeniyle istinaf ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırma sonucunda bilinen son adresinin Almanya ülkesinde olduğu, yapılan araştırmalardan da bir netice alınamadığından duruşma günü olan 11/11/2026 günü saat 10:50 de Banaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İstinaf ilamı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24.08.2026