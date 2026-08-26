T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/405 Esas

DAVALI : DÖNE ERKETİR - 10388288402

Davacı Ayfer Delen tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Dosya kapsamına göre DÖNE ERKETİR(10388288402)'ın yurtiçi ve yurtdışı adresi bulunamadığından Bilirkişi raporunun davalıya ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davalı DÖNE ERKETİR(10388288402)'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, yazılı usule göre düzenlenmiş Bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı,ilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur., bilirkişi raporunun kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.