T.C. ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/309 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

İ L A N



Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan dava konusu Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz Mahallesinde bulunan 14796 ada 78,79 ve 80 parsel (Eski Hacıceliller Köyü 447 parsel) sayılı taşınmazların maliklerinden "Cennet" ve "Emine" adına Antalya 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.07.2011 tarihli, 2011/181 E. 2011/989 K. sayılı kararı ile Hazinenin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak 3561 sayılı Kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği ve bu şahısların gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup, yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar maliklerinden "Cennet" ve "Emine" hakkında bilgisi bulunan kimselerin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları ve bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK.nun 32.maddesi uyarınca İLAN olunur. 25/08/2026